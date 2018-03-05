Путин назвал развитие транспорта заделом для роста российской экономики

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Уверенное развитие транспорта в России является заделом для роста экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников.

"Сбалансированное, уверенное развитие транспорта, улучшение условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков — это безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел, основа для роста всей экономики страны. И, конечно, сами транспортные компании должны работать над повышением своей эффективности и производительности труда. В этом залог прочности их позиций на рынке и, что принципиально важно, роста зарплат специалистов, достатка семей", — сказал Путин.