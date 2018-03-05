"Будем давить": Климкин рассказал о механизмах воздействия на "Газпром"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Киева есть юридические механизмы, которые заставят "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате компенсации "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов. Слова министра приводит "Укринформ".
Сославшись на Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, министр отметил, что, если Россия не выполнит постановление суда, Украина обратится в другие страны. "Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе", — подытожил Климкин.
В пятницу "Газпром" заявил о начале процедуры по расторжению контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива. Российский концерн объяснил это тем, что решения Стокгольмского арбитража по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".