"Будем давить": Климкин рассказал о механизмах воздействия на "Газпром"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Киева есть юридические механизмы, которые заставят "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о выплате компенсации "Нафтогазу" в размере 2,56 миллиарда долларов. Слова министра приводит "Укринформ".

"По правилам арбитража, они ("Газпром". — Прим. ред.) должны выплачивать сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (С "Нафтогазом" — Прим. ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения, — заявил журналистам Климкин. — Поэтому будем давить".

Сославшись на Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, министр отметил, что, если Россия не выполнит постановление суда, Украина обратится в другие страны. "Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе", — подытожил Климкин.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с судом.

В пятницу "Газпром" заявил о начале процедуры по расторжению контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива. Российский концерн объяснил это тем, что решения Стокгольмского арбитража по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".