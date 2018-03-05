В Германии заявили, что не хотят торговой войны с США

БЕРЛИН, 5 мар – РИА Новости. В Берлине не хотят торговой войны с США, она навредит обеим сторонам, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте.

"В Берлине не хотят торговой войны с США, она не может быть ни в чьих интересах", — сказал Зайберт, подчеркнув, что Германия "выступает за свободные и открытые рынки".

По его словам, кабмин ФРГ принял к сведению заявление Трампа, но отвергает такие меры. "Мы отклоняем такие меры, эти меры в значительной степени затрагивают международные торговые каналы, в значительной степени затронут нашу промышленность, но и прежде всего – работодателей и потребителей по обе стороны Атлантики", — заявил Зайберт.

Трамп в декабре подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вложения в более конкурентные зарубежные рынки.

Однако это не единственная мера, запланированная Трампом. 1 марта он заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Еврокомиссия в ответ сообщила, что сожалеет о таком решении и готова отреагировать. Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Евросоюз отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов.