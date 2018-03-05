В Германии заявили, что не хотят торговой войны с США

БЕРЛИН, 5 мар – РИА Новости. В Берлине не хотят торговой войны с США, она навредит обеим сторонам, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте.
По его словам, кабмин ФРГ принял к сведению заявление Трампа, но отвергает такие меры. "Мы отклоняем такие меры, эти меры в значительной степени затрагивают международные торговые каналы, в значительной степени затронут нашу промышленность, но и прежде всего – работодателей и потребителей по обе стороны Атлантики", — заявил Зайберт.
Однако это не единственная мера, запланированная Трампом. 1 марта он заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Еврокомиссия в ответ сообщила, что сожалеет о таком решении и готова отреагировать. Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, Евросоюз отреагирует "твердо и соразмерно" для защиты своих интересов.