Матвиенко: волонтеров могут частично освободить от подоходного налога

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Говорится ряд мер, направленных на развитие и поощрение волонтерства, в частности, законопроект об освобождении от налогообложения части доходов волонтеров, также планируется предоставить им право преимущественного поступления в медицинские вузы, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо развивать систему мер поощрения волонтерства. Например, сейчас готовится законопроект, который уточняет освобождаемые от налогообложения виды доходов граждан, необходимые для волонтерской деятельности. Рассматривается возможность предоставления волонтерам, занятым в сфере здравоохранения, права преимущественного поступления в медицинские вузы", — сообщила Матвиенко на встрече с женщинами-лидерами волонтерских проектов.

Она выступила за формирование на региональном уровне инфраструктуры поддержки волонтерской деятельности и создания специально для этой цели сети ресурсных центров.

Также, считает Матвиенко, широкое использование возможностей цифровизации и киберволонтерство позволят вывести волонтерское движение на качественно иной уровень.

"Вместе с тем, нельзя не признать, что в настоящее время потенциал волонтерского движения используется далеко не в полную силу. С одной стороны необходимо поэтапно устранять барьеры на пути волонтерского движения. А с другой – оно не должно восприниматься управляющими структурами как просто бесплатная рабочая сила", — заявила спикер Совфеда.

Сенатор напомнила, что в этом году был принят "долгожданный" закон, закрепивший особый статус волонтера. В соответствии с ним добровольцы получат право на психологическую помощь, возмещение вреда жизни и здоровью, поддержку в виде страховки, оплаты жилья, проезда, консультационное и методическое обеспечение.