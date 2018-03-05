ЛУАНДА (Ангола), 5 мар — РИА Новости. Россия пригласила Анголу присоединиться к форуму стран-экспортеров газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше взаимодействие развивается не только в секторе минеральных ресурсов, но и в нефтегазовой области намечаются хорошие перспективы, так же как и планы по развитию высокотехнологичных областей. Мы, кстати, в связи с планами правительства Анголы сделать особый упор на газовой сфере пригласили наших ангольских друзей присоединиться к успешно функционирующему форуму стран-экспортёров газа", — заявил Лавров журналистам по итогам переговоров в Луанде.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу и Азербайджан. Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа.