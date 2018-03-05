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Экономика

Лидер партии "Лига" назвал ошибкой переход Италии на евро

Сюжет:
Выборы в Италии (29)
14:1005.03.2018
(обновлено: 14:51 05.03.2018)
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© AP Photo / Antonio CalanniЛидер политической силы Лига Маттео Сальвини. Архивное фотоЛидер политической силы Лига Маттео Сальвини. Архивное фото
© AP Photo / Antonio Calanni

МИЛАН, 5 мар — РИА Новости. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что переход Италии на единую евровалюту был ошибкой, и не исключил распад зоны евро. 

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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"Движение 5 звезд" на парламентских выборах в Италии набрало более 32%

Ранее Сальвини, чья партия набрала, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, заявил об исторической победе.

"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро был ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой по модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения. Мы еще поработаем над этим в ближайшие 10-12 дней, но у нас в голове четкая мысль о том, что время единой монетарной политики Европы закончилось, и мы должны быть готовы к этому моменту", — сказал он.

При этом Сальвини назвал "немыслимым" референдум по выходу из евро, подчеркнув, что финансовым рынкам "нечего бояться" из-за результатов голосования на Апеннинах — после объявления предварительных результатов голосования, рынки Италии в понедельник открылись падением.

Жительница Рима на одном из избирательных участков города. Архивное фото
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Итоги выборов в Италии могут повлиять на отношения с Европой, считают в ГД
Парламентские выборы в Италии прошли в воскресенье. МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.

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