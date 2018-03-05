Лидер партии "Лига" назвал ошибкой переход Италии на евро

МИЛАН, 5 мар — РИА Новости. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что переход Италии на единую евровалюту был ошибкой, и не исключил распад зоны евро.
Ранее Сальвини, чья партия набрала, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, заявил об исторической победе.
"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро был ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой по модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения. Мы еще поработаем над этим в ближайшие 10-12 дней, но у нас в голове четкая мысль о том, что время единой монетарной политики Европы закончилось, и мы должны быть готовы к этому моменту", — сказал он.
При этом Сальвини назвал "немыслимым" референдум по выходу из евро, подчеркнув, что финансовым рынкам "нечего бояться" из-за результатов голосования на Апеннинах — после объявления предварительных результатов голосования, рынки Италии в понедельник открылись падением.
Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.