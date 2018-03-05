ФСБ должна эффективно бороться с коррупцией, заявил Путин

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ФСБ должна эффективно бороться с коррупцией, с теми, кто паразитировал, обкрадывал государство и граждан, заявил президент России Владимир Путин.

"Рассчитываю, что вы продолжите активную результативную работу и по такому значимому для общества и страны направлению, как борьба с коррупцией. При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан", — сказал Путин на коллегии ФСБ.

"Тем самым наносил серьезный прямой ущерб развитию России", — добавил он.