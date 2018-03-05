МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии "Шарара" (Sharara) возобновлена после недолгого перерыва, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Шарара" вновь начала перекачку после того, как трубопровод от месторождения до НПЗ "Завия" открылся", — передает агентство.

Ранее источники агентства сообщали, что добыча на месторождении была приостановлена в воскресенье после закрытия трубопровода, ведущего от "Шарары" до НПЗ в городе Эз-Завия. О причинах закрытия трубопровода и о вероятной продолжительности приостановки добычи источники не сообщали. Агентство также уточняло, что по состоянию на 1 марта Ливия перекачивала около 1,1 миллиона баррелей в сутки, а объем перекачки с "Шарары" составлял примерно 300 тысяч баррелей в сутки.

Нефтепровод к этому месторождению на западе Ливии был блокирован группировкой "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. Но и после того как группировка сняла блокаду, работа на месторождении останавливалась уже несколько раз в 2017 году из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и прочих подобных проблем.

Помимо этого, в конце февраля Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) официально объявила форс-мажор на месторождении "Эль-Филь" в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок. Согласно сообщению компании, эти действия были предприняты после того, как члены "Стражи нефтяных объектов" в регионе Феццан угрожали рабочим, входили в административные помещения и стреляли в воздух.

Добычей нефти на месторождении "Шарара" занимается совместное предприятие NOC и консорциума компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV.