Исследование показало, что россиянам чаще отказывают в выдаче кредиток

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские банки в 2017 году стали чаще отказывать клиентам в выдаче кредитных карт — доля отказов увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,4 процентного пункта, до 68%, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

"По некоторым продуктам розничного кредитования доля отказов растет. По сравнению с показателями 2016 года, доля отказов в выдаче кредитных карт выросла на 3,4 процентного пункта — до 68%, в сегменте POS-кредитования на 2 процентных пункта — до 62,7%", — отмечается в документе.

По остальным же сегментам кредитования наблюдается противоположная тенденция. "В сегменте автокредитования доля отказов снизилась на 7 процентных пунктов (49,7%), доля отказов в выдаче ипотеки снизилась почти на 3 процентных пункта (30,4%)", — указывают аналитики.

Лидером по снижению доли отказов в 2017 году стали займы в микрокредитных организациях. По сравнению с 2016 годом доля одобренных кредитов по данному продукту выросла на 13 процентных пунктов — до 57,4%, сообщается в исследовании.

Самой распространенной причиной отказов в прошедшем году, по данным бюро, стала кредитная политика кредитора, 38,4% отказов приходится именно на эту причину. При этом кредиторы стали чаще отказывать россиянам в связи с их кредитной историей — доля отказов по данной причине выросла на 1,7 процентного пункта, до 11,1%.

Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс Кредит Сервисиз" входит в тройку крупнейших российских БКИ. По состоянию на январь обладало базой из более чем 250 миллионов кредитных историй физических лиц и организаций, пополняемой 2 тысячами организаций на контрактной основе.