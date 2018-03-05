МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2023 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году на 7% — до 104,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется главным двигателем роста спроса, говорится в нефтяном докладе международного энергетического агентства (МЭА) "Анализ и прогнозы до 2023 года".

"Благодаря экономическому росту в Азии и возрождению нефтехимической промышленности в США глобальный спрос на нефть увеличится к 2023 году на 6,9 миллиона баррелей в сутки до 104,7 миллиона баррелей в сутки. Китай остается главным двигателем роста спроса, но более жесткая политика по ограничению загрязнения воздуха замедлит рост", — сообщается в докладе.

Также сообщается, что в течение нескольких лет Китай и Индия вместе будут покрывать почти 50% мирового спроса на нефть.

"Так как экономика Китая становится более ориентированной на потребителя, темпы роста спроса на нефть замедлятся к 2023 году по сравнению с 2010-2017 годами. Темпы роста спроса на нефть в Индии, наоборот, немного вырастут", — прогнозирует МЭА.