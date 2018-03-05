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Экономика

Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (54)
11:2705.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской области. Архивное фотоГазовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украина закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у "Газпрома". Однако, по мнению коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством".

Сотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Больше никакого газа для Украины
"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы", — написал он в Facebook.

Витренко поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребления топлива. По его словам, Украине после прекращения поставок от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

Помимо этого, коммерческий директор "Нафтогаза" выразил уверенность, что "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Украина смогла обеспечить импорт сырья из Европы и "слезла с газовой иглы России".

Экономически нецелесообразно

"Газпром" отказался отправлять газ на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках и вернул предоплату. В субботу заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев заявил о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пушков назвал Украину "покупателем из ночных кошмаров"
По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".

Российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул он.

"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации.

В украинской компании решение "Газпрома" считают политическим.

По словам Витренко, контракты не предусматривают возможность разрыва в одностороннем порядке, процедура подразумевает обращение к украинской компании в срок 30 или 45 дней, и лишь в случае отказа "Нафтогаза" российская сторона сможет обратиться в арбитраж.

Ограничения для украинцев

Власти Украины из-за сильных морозов и дефицита газа ограничили потребление до шестого марта.

Здание ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат: "Газпром" – не благотворительная компания
В субботу в Киеве заявили, что успешно пережили самый критичный день газового кризиса. Так, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками стабилизировалась, резко увеличены объемы топлива из Польши, Словакии, Венгрии, дефицит полностью покрыт.

"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

В критической ситуации "Нафтогаз" попросил Польшу о дополнительных объемах реверсных поставок, которые увеличили с пятницы.

Кроме этого, для покрытия оставшегося дефицита газа правительство ввело экстренные меры по его экономии. Было дано поручение о сокращении потребления "голубого топлива" промышленным предприятиям, теплоэлектростанции перевели на дизельное топливо, до среды закрыли школы. Кроме этого, "Нафтогаз" призвал украинцев в пятницу, которая называлась самым кризисным днем в обеспечении газом, убавить температуру в газовых котлах на 1-2 градуса.

Мнение политолога

Здание ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат: "Газпром" – не благотворительная компания
Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik заявил, что в Киеве ждут дивиденды, которые перекроют убытки от расторжения договора с "Газпромом".

"Кроме отсутствия денег у Киева есть твердая, какая-то железная уверенность в том, что все, сделанное в отношении России, будет компенсировано", — отметил он.

По его мнению, не зря Порошенко сказал, что "Газпром" "обязан компенсировать" разницу между ценой покупки, по которой они планировали закупать газ и той ценой, по которой им приходится покупать его по реверсу.

Политолог подчеркнул, что за такие деньги Украина закупать газ не в силах, платежи огромны для Киева.

"Но демонстрация того, что они окончательно разругались с Москвой, с "Газпромом", как они считают, рано или поздно принесет им такие дивиденды, которые позволят им все эти убытки перекрыть. Это главная причина всего", — заключил Суздальцев.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Экономика
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergey238240
Нафтагаз еще и зарабатывает на газе, который покупает в 4 раза дороже чем у Газпрома..？Представляю сколько он будет стоить для ”прыгунов”. Они заслужили, но почему за это должны расплачиваться обычные украинцы？ Эта страна скоро лопнет.
12:47
05.03.2018
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tvell
В итоге не получать не дивидендов не транзита - у разбитого корыта !!!
11:33
05.03.2018
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