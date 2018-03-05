РЖД, Росатом и Ростелеком трудоустроили участников конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Крупнейшие российские государственные и частные компании предоставили 14 участникам конкурса "Лидеры России" должности на своих предприятиях и в корпорациях, сообщают организаторы соревнования.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многих участников конкурса "Лидеры России" готовы пригласить на работу в правительство страны. По словам главы государства, конкурсы и чемпионаты среди представителей разных профессий являются одним из способов поиска талантливых людей, "которые способны на достижение высоких результатов и которые нужны стране".

"В разных регионах России от Калининграда и Заполярья до Дальнего Востока состоялись назначения участников конкурса "Лидеры России" на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации, органы власти… Крупные государственные и частные компании, а также институты развития, такие как ОАО "РЖД", госкорпорация "Росатом", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Ростелеком", группа компаний "Ренова", корпорация МСП, предоставили конкурсантам новые возможности для профессионального роста", — говорится в сообщении.

Всего новые назначения и значительные повышения по службе получили 14 участников конкурса. Так, победитель конкурса "Лидеры России" Алексей Горпинченко был назначен заместителем главы администрации города Новый Уренгой по экономике. Финалист Сергей Тугушев из подмосковного Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области; Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при правительстве РФ. Финалистка Наталья Тарновская из Ставрополя возглавила пресс-центр образовательного центра "Сириус".

Организаторы конкурса отмечают, что новые назначения охватывают важнейшие отрасли российской экономики и социальной сферы: переработку урана и добычу нефти, модернизацию железнодорожного транспорта и функционирование аэропортов, расширение инфраструктуры связи и поддержку малого бизнеса, развитие общественных институтов и образовательных проектов, повышение эффективности государственного управления регионами и улучшение качества местного самоуправления.

"Лидеры России" – флагманский проект открытой платформы "Россия – страна возможностей". Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации. На первый этап конкурса, стартовавший в октябре 2017 года, поступило около 200 тысяч заявок. Из всех желающих 89 тысяч человек были допущены до дистанционного этапа конкурса, 2691 участник вышел в полуфиналы, которые прошли в декабре – январе во всех федеральных округах России. Финальный этап состоялся 7–11 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до 1 миллиона рублей.