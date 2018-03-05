Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 11-13 сентября

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 11-13 сентября вместо ранее планировавшихся 6-7 сентября 2018 года, сообщает "Росконгресс".

"По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, корректировка дат проведения Форума произведена в связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств", — говорится в сообщении.

Форум традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Ожидается, что в 2018 году в программе будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала.

На ВЭФ в 2017 году присутствовало рекордное количество участников — 6095 человек.