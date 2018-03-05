Лавров рассказал об основных инвесторах в африканскую экономику

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новый банк развития БРИКС дает дополнительные возможности для сотрудничества со странами Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник начинается визит Лаврова в пять стран Африки южнее Сахары – Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.

"Страны БРИКС – основной инвестор в африканскую экономику. С удовлетворением отмечаем рост заинтересованности стран Африки в углублении практической кооперации с "пятеркой". Дополнительные возможности для этого предоставляет упомянутый Новый банк развития", — заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique".

Он отметил, что банк, наряду с Пулом условных валютных резервов, "нацелен на формирование более справедливой глобальной экономической архитектуры".

"Сейчас Банк переживает период становления. Рассчитываем, что в перспективе он сможет работать не только в ЮАР, но и в других странах континента, в том числе с помощью созданного в августе прошлого года Африканского регионального центра НБР в Йоханнесбурге", — отметил Лавров.