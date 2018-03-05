Лавров отметил рост экономического взаимодействия со странами Африки

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В последние годы отмечается рост экономического взаимодействия России со странами Африки к югу от Сахары, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник начинается визит Лаврова в пять стран Африки южнее Сахары – Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.

"Экономическое взаимодействие пока не столь насыщено, как, например, политическое. Хотя за последние годы наметился некоторый рост", — заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d"Afrique".

В частности, товарооборот РФ со странами Африки к югу от Сахары в 2017 году составил 3,6 миллиарда долларов. Тогда как в 2016 году он был 3,3 миллиарда, а в 2015 году – 2,2 миллиарда долларов.

"Сегодня российские экономоператоры представлены в Африке в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, а также энергетическом и нефтегазовом секторе: занимаются разведкой, разработкой нефтегазовых участков и реализацией нефтепродуктов, участвуют в национальных программах газификации и создания систем газохранилищ, осуществляют техническое обслуживание ГЭС, ведут работу над проектом строительства АЭС и центров ядерной науки и технологий. Развивается сотрудничество в сфере высоких технологий", — констатировал Лавров.

Кроме того, он отметил перспективы в других областях – транспорт, промышленность, сельское хозяйство.

"Исходим из необходимости наращивания совместной работы в интересах более полного раскрытия масштабного потенциала российско-африканского торгово-инвестиционного сотрудничества", — добавил министр.