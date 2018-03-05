Нефть дорожает на сообщениях о приостановке добычи на месторождении в Ливии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения о приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% — до 64,61 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,36% — до 61,47 доллара за баррель.

Добыча нефти на месторождении "Шарара" в Ливии приостановлена с воскресенья после закрытия трубопровода, ведущего от этого месторождения до терминала на НПЗ в городе Эз-Завия, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Причины закрытия трубопровода и вероятную продолжительность приостановки добычи источники не назвали.

"Цены на нефть реагируют на ситуацию с поставками из-за приостановки добычи в Ливии. Ожидалось, что геополитические риски в Ливии уменьшились, однако это оказалось ошибочным. Даже если добыча на месторождении "Шарара" возобновится, риск еще одной приостановки останется", — приводит агентство мнение главного экономиста государственной Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами (Takayuki Nogami).

В то же время инвесторы ожидают новостей с ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая проходит 5-9 марта. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что главной целью встречи ОПЕК с производителями сланцевой нефти США будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но о присоединении американских "сланцевиков" к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ речи нет.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.