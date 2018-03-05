В Китае предсказали уровень безработицы в 2018 году

ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае составит 4,5%, следует из плана социально-экономического развития страны на 2018 год.

"Будут созданы более 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной городской безработицы будет сохраняться на уровне 4,5%", — говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, распространенном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017года составил 3,9 %. В прошлом году было создано 13,51 миллиона новых рабочих мест в городах.