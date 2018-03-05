Во Владивостоке открывается день корейского инвестора

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Инвесторы из Южной Кореи собираются в понедельник во Владивостоке, чтобы в рамках Дня корейского инвестора обсудить потенциальные проекты на российском Дальнем Востоке.

В мероприятии примут участие президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев, федеральный министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Леонид Петухов. "День инвестора – хорошая практика, которая дает бизнесменам дополнительную возможность обсудить свой проект на высоком уровне — в присутствии… Трутнева", — сказал Галушка.

В рамках Дня инвестора пройдет первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.

Первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием инвесторов из Республики Корея на сумму свыше 250 миллионов долларов. Участие в нем приняли ряд крупных корейский компаний.