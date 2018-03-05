Во Владивостоке открывается день корейского инвестора

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Инвесторы из Южной Кореи собираются в понедельник во Владивостоке, чтобы в рамках Дня корейского инвестора обсудить потенциальные проекты на российском Дальнем Востоке.
В рамках Дня инвестора пройдет первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
Первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием инвесторов из Республики Корея на сумму свыше 250 миллионов долларов. Участие в нем приняли ряд крупных корейский компаний.