Прощание с "Победой". Как американская ExxonMobil стала жертвой санкций США

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Крупнейшая частная энергокомпания США ExxonMobil из-за санкций свернула сотрудничество с "Роснефтью". Это не остановит освоение месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе, но лишит американцев миллиардных прибылей. РИА Новости разбиралось, как политика вмешивается в большой нефтяной бизнес.

Закрытая дверь

Надо отдать должное — ExxonMobil до последнего отстаивала свое право продолжить работу в России. У истоков стратегического сотрудничества с "Роснефтью" стоял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он возглавлял американскую энергокомпанию с января 2006-го по январь 2017-го. Именно он заключал соглашение с "Роснефтью" о совместном освоении нефтегазовых месторождений на шельфе арктических морей.

В сентябре 2012-го его даже наградили российским орденом Дружбы. Речь шла о партнерстве на десятилетия. Доля ExxonMobil в проектах составила 33,3 процента, прямые инвестиции оценивались в размере 200-300 миллиардов долларов.

В 2013-м партнеры создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ на арктическом шельфе. Первая пробуренная скважина — и сразу успех: открыто крупное месторождение, получившее символическое название — "Победа".

Сотрудничество сулило американцам большие выгоды. Площадь российского шельфа — более шести миллионов квадратных километров. Запасы нефти и газа на нем оцениваются в 110 миллиардов тонн в пересчете на условное топливо. Самые богатые и перспективные месторождения углеводородного сырья — в Баренцевом, Печорском, Карском и Охотском морях.

Упущенная выгода

К сожалению, первая "Победа" оказалась последней — в экономику вмешалась политика. Летом 2014 года Вашингтон ввел антироссийские санкции. Американская компания заморозила сотрудничество с "Роснефтью" в Арктике. Убытки в ExxonMobil тогда оценивали в миллиард долларов.

Причем это только прямой ущерб от заморозки перспективных проектов. Упущенная же выгода исчисляется десятками или даже сотнями миллиардов долларов.

Неудивительно, что руководство ExxonMobil почти три с половиной года обивало пороги Минфина США, надеясь в виде исключения получить разрешение возобновить работу с "Роснефтью". Переход Тиллерсона в Госдеп ничего не изменил. Он, как и обещал, не лоббирует интересы своей бывшей компании.

После введения запрета на сотрудничество с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, полный отказ ExxonMobil от реализации проектов с "Роснефтью" стал лишь делом времени. Принципиальные решения совет директоров принял в конце 2017-го, сейчас об этом сообщили официально.

Партнеры искренне сожалеют о вынужденном расставании. В заявлении "Роснефти" подчеркивается, что компания реализует все проекты самостоятельно. Кроме того, продолжится сотрудничество с ExxonMobil по проектам, "не подпадающим под действующие ограничения".

В ежегодном отчете американской корпорации, направленном в Комиссию по ценным бумагам США, говорится, что из-за ужесточения санкций в отношении России ExxonMobil выходит из совместных предприятий. Процедура запускается в текущем году. Американцы оценили свои потери от этого в 200 миллионов долларов.

Комментируя ситуацию РИА Новости, в компании напомнили, что ограничения не касаются сахалинских проектов. "ExxonMobil продолжит поиск возможностей сотрудничества с компанией "Роснефть" в других областях, не затронутых санкциями", — подчеркивается в ответе.

По словам экономиста Ивана Капитонова, решение крупнейшей частной энергокомпании США было ожидаемо — об этом говорили с 2014 года. Способность же "Роснефти" самостоятельно реализовать проекты в Арктике зависит от наличия соответствующих технологий и оборудования, а также специалистов с опытом работы на морском шельфе. С замещением оборудования Капитонов особых проблем не видит — его можно изготовить в России или заказать в Китае, а вот без специалистов ExxonMobil будет сложнее.

Пустые хлопоты

Вынужденный выход ExxonMobil из совместных с "Роснефтью" проектов эксперты напрямую связывают с планами Вашингтона превратить Америку в мирового лидера по объемам производства нефти.

В обзоре Energy Outlook 2018, опубликованном на днях, утверждается, что уже в 2022 году США будут нетто-экспортером, поставляя в другие страны до 5,3 миллиона баррелей нефти в день.

Американские компании активно наращивают добычу черного золота. В январе 2018-го объем производства достиг рекордных 10,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2019-м, полагают аналитики, увеличится до 11,2 миллиона баррелей.

США стремятся догнать и перегнать нынешних лидеров — Россию и Саудовскую Аравию.

Февральский отчет Международного энергетического агентства призван подтвердить реальность этих планов. В документе указано, что США в состоянии добиться своего за счет активной разработки сланцевых месторождений.

Заокеанские партнеры пытаются дожать конкурентов не только экономическими методами. По мнению директора Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаила Портного, именно этим целям и служат санкции, вынуждающие американские и европейские энергокомпании сворачивать проекты в России.

Фактически это протекционизм. США хотят навредить Москве. В Вашингтоне считают, что без западных технологий и оборудования разработка новых нефтегазовых месторождений затормозится, пояснил собеседник РИА Новости.

Профессор Высшей школы коммерции (ESCP Europe) Мамдух Саламех в интервью Sputnik поставил под сомнение точность прогнозов американского Минэнерго относительно перспектив выхода страны на первое место по добыче черного золота.

По мнению эксперта, показатели "чрезмерно преувеличены", равно как и эффективность ограничений в сфере энергетики. "На самом деле российская экономика выиграла от санкций. Ничто не остановит Россию в продолжении арктического бурения", — резюмировал Саламех.