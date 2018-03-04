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Экономика

ЕК прокомментировала намерение Газпрома расторгнуть контракты с Нафтогазом

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (51)
16:5004.03.2018
(обновлено: 17:15 04.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТранзит российского газа через Украину. Архивное фотоТранзит российского газа через Украину. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Намерение "Газпрома" завершить контакты с "Нафтогазом" не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Заснеженный Гельзенкирхен, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
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"Вице-президент Шефчович был проинформирован, что "Газпром" по-прежнему намерен завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — говорится в сообщении относительно ситуации с газом после контактов Шефчовича с российской и украинской сторонами.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

А у них в России газ, а у нас?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
А у них в России газ, а у нас?
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Пушков рассказал о зависимости ЕС от поставок российского газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Экономика
Комментарии
13 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сашка
---Намерение "Газпрома" завершить контакты с "Нафтогазом" не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа---
Во-во..Пусть ЕС сами договариваются о транзите через Украины. Я думаю, что они с Украиной быстро договорятся, пока ЕС помогает Украине деньгами... ;)
16:58
04.03.2018
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tvell
Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком. Был готов и стол, и дом. Все прошло: с зимой холодной. Нужда, голод настает !!!
17:23
04.03.2018
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