Депрессия великих. Как Россия встретит новый глобальный кризис

Информационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскрёба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Информационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскрёба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировая экономика в 2018 году, по уточненным оценкам Всемирного банка, вырастет на 3,1% вместо предполагавшихся ранее 2,9%. Это максимум со времен глобального кризиса десятилетней давности. Впрочем, наряду с ускорением роста отмечается и самый высокий уровень рисков за последние два с половиной десятилетия. Обвал на фондовых рынках, протекционизм, масштабные кибератаки и даже ядерная война — вот что грозит глобальной экономике, констатировали аналитики The Economist. Откуда ждать "черных лебедей" и успела ли российская экономика сформировать запас прочности, достаточный, чтобы противостоять грядущим потрясениям, — в материале РИА Новости.

Развал ЕС, нефть и геополитика

Мировую экономическую стабильность способен пошатнуть выход отдельных государств из ЕС, например, обремененных долгами Греции и Италии. Ущерб, нанесенный европейским банкам, будет столь велик, что мировая экономика впадет в рецессию.

Но этот риск эксперты оценивают как очень низкий — на пять баллов по 25-балльной шкале. Показатель риска учитывает вероятность события — от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), а также его влияние на изменение годовых темпов роста ВВП: на 0-0,1 процентного пункта по сравнению с базовым прогнозом при очень слабом влиянии, на два и более — при очень сильном (рост в позитивных сценариях и падение — в негативных).

Еще одна маловероятная угроза — падение стоимости нефти из-за срыва договоренностей по ограничению добычи углеводородов в рамках ОПЕК+. Факторы риска здесь — усиление политической напряженности в Персидском заливе и выход России из соглашения, пишет The Economist. В результате убытки понесут все нефтедобывающие страны.

Падение фондовых рынков и мировой торговли

Также в числе не столь явных угроз — конфронтация между крупными странами на Ближнем Востоке, открытое вооруженное противостояние США и КНДР, боевые столкновения из-за территориальных споров в Южно-Китайском море.

Гораздо более реальная опасность — длительное падение на основных фондовых рынках. Эксперты указывают, что мировая экономика переходит в новую фазу.

Все больше центробанков готовы сворачивать программы количественного смягчения и повышать процентные ставки, сверхнизкий уровень которых стимулировал бум на рынках ценных бумаг.

Второй по значимости источник угроз — протекционистская политика США и потенциальный спад в мировой торговле. Протекционизм негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Это вызовет спад в торговле, больно ударив по мировой экономике.

Больше всего от негативных глобальных процессов, как правило, страдают развивающиеся рынки.

Однако, как показало недавнее исследование Гарварда, развивающиеся экономики уже не столь беззащитны.

Меньше подвержены дефолтам

Уровень дефолтов с 2011 года был относительно низким для периода сокращения потоков капитала, говорится в работе гарвардского экономиста Кармен Рейнхарт, главного экономиста Standish Mellon Asset Management Винсента Рейнхарта и Кристофа Требеша из Кильского института мировой экономики.

Страны с большой долговой нагрузкой смогли перенести погашение обязательств на будущие десятилетия на более благоприятных условиях.

Кроме того, развивающиеся страны с повышенным риском дефолта приобрели устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики за счет сокращения торгового и бюджетного дефицитов.

Аналитики делают вывод: кризис в отдельной стране уже не вызовет цепную реакцию. Суверенные дефолты станут менее масштабными, более изолированными и не будут иметь прежних системных последствий.

Мощный разворот

Это касается и России, чья экономика восстанавливается после девяти кварталов непрерывного спада. Два года назад российский ВВП достиг дна, опустившись до отметки минус 2,8%, а 2017-й завершился уже с 1,5% роста. Прогноз по итогам первого квартала 2018-го — 1,5-1,8%. Ключевая причина такого разворота — укрепление макроэкономической стабильности, указывает ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.

Инфляция в России сейчас — 2,2%, самая низкая за всю историю наблюдений. Это заслуга Центрального банка.

Международный опыт показал: таргетирование инфляции, начатое ЦБ в конце 2014 года, не только замедляет темпы роста потребительских цен, но и укрепляет макроэкономические механизмы. Следовательно, экономика становится менее уязвимой и к внутренним, и к внешним воздействиям.

Еще один фактор — цены на нефть: в 2016-м они падали до 27 долларов за баррель, сейчас же поднялись выше 60 долларов. Наконец, помогает и восстановление мировой экономики — впервые после кризиса 2008 года крупнейшие развитые страны одновременно демонстрируют экономический рост.

Новая Великая депрессия?

В то же время рост таит в себе опасности — по ряду значимых показателей состояние современной глобальной экономики почти полностью соответствует ситуации накануне Великой депрессии (1929-1933 годы), предупреждает известный американский экономист и инвестбанкир Джеймс Рикардс.

© AP Photo Толпа на Уолл-стрит в Нью-Йорке, США. 1929 © AP Photo Толпа на Уолл-стрит в Нью-Йорке, США. 1929

Нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929 году, считает Рикардс. И тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.

Насколько это затронет Россию? За четыре года, что экономика страны находится под санкциями со стороны США и ЕС, она неплохо "закалилась", указывают аналитики. Стране пришлось по-максимуму задействовать внутренние ресурсы, и экономика стала более сбалансированной.

Устойчивость российской экономики в начале года признали и все три международных рейтинговых агентства, повысив прогноз по суверенному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". В конечном счете страна не только успешно справилась с обрушением нефтяных цен и западными санкциями, но и подготовилась к возможным катаклизмам в мировой экономике.