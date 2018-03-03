Резидентами индустриальных парков Смоленщины хотят стать 17 предприятий

СМОЛЕНСК, 3 мар — РИА Новости. На сегодняшний день на рассмотрении находятся 17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках Смоленской области, сообщил глава региона Алексей Островский.
По его словам, среди важнейших аспектов этой деятельности – наполнение резидентами государственных индустриальных парков "Феникс" и "Сафоново". При этом он напомнил, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, были достигнуты договоренности о начале строительства на площадках индустриального парка "Сафоново" крупного льнокомбината – первого в Смоленской области за 30 лет. Общий объем вложений составит порядка 1,7 миллиарда рублей, на предприятии будут созданы 240 новых рабочих мест.
"В целом, за пятилетний период на территории Смоленской области реализованы более 40 крупных инвестиционных проектов, в том числе, с участием иностранного капитала", – сказал Островский.
Коснувшись реализации программ импортозамещения, губернатор отметил, что ряд смоленских компаний взяли курс на выпуск продукции, которая на равных конкурирует с зарубежными аналогами, в том числе, на внешних рынках.
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