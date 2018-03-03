Резидентами индустриальных парков Смоленщины хотят стать 17 предприятий

СМОЛЕНСК, 3 мар — РИА Новости. На сегодняшний день на рассмотрении находятся 17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках Смоленской области, сообщил глава региона Алексей Островский.

Выступая на рабочем совещании, посвященном социально-экономическому развитию Смоленщины, которое провел в Смоленске вице-премьер Дмитрий Козак, Островский отметил, что повышение инвестиционной привлекательности, в частности, создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, останется в фокусе особого внимания властей региона и в последующие годы.

По его словам, среди важнейших аспектов этой деятельности – наполнение резидентами государственных индустриальных парков "Феникс" и "Сафоново". При этом он напомнил, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, были достигнуты договоренности о начале строительства на площадках индустриального парка "Сафоново" крупного льнокомбината – первого в Смоленской области за 30 лет. Общий объем вложений составит порядка 1,7 миллиарда рублей, на предприятии будут созданы 240 новых рабочих мест.

"В целом, за пятилетний период на территории Смоленской области реализованы более 40 крупных инвестиционных проектов, в том числе, с участием иностранного капитала", – сказал Островский.

Он напомнил, что главным прорывом 2017 года стали результаты региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, составленном Агентством стратегических инициатив. Так, Смоленская область показала наилучшую динамику, поднявшись на 49 позиций и заняв 31-е место среди 85-ти регионов России. Кроме того, Смоленщина занимает лидирующие позиции по количеству экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству организаций, зарегистрированных в регионе.

Коснувшись реализации программ импортозамещения, губернатор отметил, что ряд смоленских компаний взяли курс на выпуск продукции, которая на равных конкурирует с зарубежными аналогами, в том числе, на внешних рынках.

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