Новак заверил вице-президента ЕК в надежности транзита газа из России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого Шефчович передал обеспокоенности Украины по итогам Стокгольмского арбитража, Новак в свою очередь заверил его, что транзит российского газа через Украину в ЕС надежен и до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке ему ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", — сообщили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что Новак и Шефчович подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.