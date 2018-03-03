"Газпром" установил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Газпром" 2 марта установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье — 713,4 миллиона кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".
"Впервые за все время поставок абсолютные рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться", — отмечается в сообщении.
"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.