"Газпром" установил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Газпром" 2 марта установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье — 713,4 миллиона кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"2 марта "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье — 713,4 миллиона кубометров. Таким образом, максимальный исторический показатель обновляется уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение было достигнуто 1 марта с объемом экспорта 710,2 миллиона кубов газа в сутки", — говорится в сообщении.

"Впервые за все время поставок абсолютные рекордные показатели фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться", — отмечается в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.