Японская федерация стали попросила Трампа пересмотреть введение пошлин

ТОКИО, 3 мар — РИА Новости. Японская федерация черной металлургии направила письмо президенту США Дональду Трампу, в котором высказала опасения относительно возможного значительного негативного эффекта от введения ввозных пошлин на мировой рынок стали и выразила надежду на то, что американский лидер "примет честное и здравое решение не вводить тарифы и другие ограничительные меры".

Письмо за подписью председателя японской металлургической федерации Косэя Синдо было обнародовано на их сайте в субботу.

"Уважаемый господин президент… Мы полагаем, что увеличение тарифов, о котором вы упомянули 1 марта, или любые рекомендации, содержащиеся в докладе (относительно расследования по статье 232 о влиянии импорта сталелитейной продукции на национальную безопасность США — ред.), являются мерами, искажающими рынок и которые могут иметь значительный негативный эффект не только на экспорт стали из Японии, но и на торговлю сталью в мире", — отмечается в послании.

Японская федерация считает, что "действия США, принятые согласно статье 232 создадут негативную цепную реакцию, если когда другие страны начнут предпринимать схожие действия под схожим предлогом, затрагивая не только сталелитейную продукцию, но и другие товары, которые, как могут посчитать, имеют воздействие на национальную безопасность".

"Поддержание принципа свободной торговли является жизненно важным для стабильного экономического роста. И этот принцип должен уважаться. Мы искренне просим вас учесть эти моменты и надеемся, что вы примете честное и здравое решение не вводить тарифы и другие ограничения на импорт стали согласно рекомендациям, содержащимся в докладе по статье 232", — говорится в письме.

Президент страны Дональд Трамп 2 марта в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.

На намерения США уже отреагировали ЕК и ВТО. Еврокомиссия в ближайшие дни намерена предложить ответные меры на планы по введению пошлин в Соединенных Штатах. ВТО, в свою очередь, выразила обеспокоенность заявлением США и планирует внимательно следить за ситуацией.