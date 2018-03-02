МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Продление санкций США против РФ совершенно несправедливо, так как "Минск-2" (минские соглашения) не реализовывается по вине Киева, Россия все сделала для их выполнения, заявил член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

"Минска-2", как мы знаем, не реализовывается по вине украинской стороны, а они накладывают ответственность на нас, это совершенно несправедливо, потому что мы со своей стороны сделали все для реализации "Минска-2", — сказал Морозов РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, об этом сообщил Белый дом.