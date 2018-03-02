"Мегафон" снизит цены для абонентов при поездках в Крым и Севастополь

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Мегафон" с 12 марта снижает цены для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя для ряда тарифных планов, говорится в сообщении на сайте оператора.

Так, входящие звонки с номеров Крыма будут бесплатны, из других регионов РФ — 2 рубля за минуту. Стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составит 3 рубля за минуту, одного SMS — 2 рубля, а 1 Мб интернета будет стоить 2,2 рубля.

"Новые цены начнут действовать для абонентов, подключившихся и перешедших на тарифы линейки "Включайся!", "Переходи на ноль" и "Посекундный" с 12 марта 2018 года. Новые цены на остальные тарифы будут вводиться поэтапно до середины мая", — сообщает "Мегафон".

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. "Вымпелком", Tele2 и МТС уже объявили о снижении цен при поездках в Крым и Севастополь.