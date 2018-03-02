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Экономика

Флешмоб "прикрути": украинцы экономят газ и переходят на дрова

Сюжет:
Главное за 2 марта 2018 года (10)
19:1402.03.2018
(обновлено: 19:36 02.03.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyСотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, УкраинаСотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Власти Украины на фоне сильного похолодания в начале марта столкнулись с дефицитом газа. После отказа "Газпрома" возобновить импорт топлива на Украину руководство страны обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта.

Президент Украины Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в социальных сетях с хештегом "прикрути".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Порошенко призвал украинцев "прикрутить" газ‍

При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

План "прикрути"

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что из-за холодов на этих выходных может возникнуть дефицит "голубого топлива", в связи с этим компания предлагает ввести режим экономии.

По его информации, в начале марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране может возникнуть дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По словам Коболева, украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз" заявил о потере права "Газпрома" на take or pay в 2018 году

"Есть план действий, утвержденный приказом Минэнерго от 2 ноября 2015 года. Он предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые потребляют газ, переходят на альтернативные источники топлива. Также проводится работа с компаниями тепловой генерации о сокращении их потребления приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мероприятий приблизительно должно быть достаточно, чтобы не создавать дефицит газа", — сказал Коболев.

"Нафтогаз" призвал украинцев экономить "голубое топливо". При этом "Нафтогаз" отметил, что ПХГ работают в максимальном режиме отбора газа, добытчики поставляют его в систему в нормальном режиме, а остальные потребности закрываются импортом из Европы, где также сильные холода.

Компания призвала украинцев, которые отапливаю помещения газом, снизить температуру на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. "Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно", — отметили в "Нафтогазе", добавив, что в режиме экономии придется прожить три-четыре дня, пока будут держаться сильные холода.

Газовое хранилище недалеко от деревни Бильче, во Львовской области. Украина. Архив
© AFP 2018 / Alexander Zobin
В "Нафтогазе" пожаловались на дефицит газа на Украине

Министр энергетики Украины Игорь Насалик в пятницу сообщил, что в стране до 6 марта вводятся временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. По его словам, национальный план действий предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, начиная с субботы. Министерство рекомендовано местным органам власти приостановить работу школ, садиков и высших учебных заведений до 6 марта включительно. Насалик рассчитывает, что до 5-6 марта на Украине стабилизируется потребление топлива.

Президент Украины уже присоединился к инициативе о снижении потребления газа.

"Прикрутить — важная инициатива "Нафтогаза Украины"… Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на 1 градус или максимально избегать потерь тепла в домах", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
А у них в России газ, а у нас?

Отклик украинцев

Украинцы отреагировали на призыв "прикрутить" газ по-разному. Одни с радостью откликнулись и заявили, что готовы к экономии и неудобствам.

"Шел на работу — отключил отопление. Вечером восстановлю тепловой режим дровами… Где 4-5 куба экономии будет", — написал один из пользователей на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

"С каждого по кубику — прорвемся!", — написал еще один пользователь соцсети.

Часть украинцев были возмущены таким предложением, объясняя это тем, что из-за высоких тарифов на газ и так вынуждены сильно экономить.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления‍

"Хе-хе, с такими ценами на газ у меня полсела на дрова уже перешли", — пишут на странице "Нафтогаза".

"А у нас и так почти не топят: 19 градусов только при включенных обогревателях", — написал другой пользователь.

"Согласен. Только тогда Коболев и все руководство "Нафтогаза" должно отказаться от ЗП и всех финансовых выплат за март и перенаправить эти деньги на утепление садиков, школ и больниц. Вот тогда будет честно", — отметил еще один подписчик страницы "Нафтоагаза".

Две ТЭЦ в Киеве уже перешли на мазут в связи с временными ограничениями потребления газа. В "Киевэнерго" отметили, что временные ограничения не повлияют на температурный режим теплоносителей и горячей воды. Схожие меры предпринимают и ТЭЦ в регионах.

Политическое решение

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что призыв властей к украинцам "прикрутить" котлы и батареи является политическим, объем дефицита газа не может быть поводом для ограничений для населения.

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Газпром" расторгнет контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа

"Даже в самые кризисные годы, когда были критические недостачи, проблемы решались за счет промышленности, там сокращали потребление. Это попытка разыграть внутри Украины антироссийскую карту, показав, что "Газпром" плохой. Также цель показать западным партнерам, что Россия использует газ как оружие. Но эта ситуация также бьет и по Украине. Европа убеждается, что Украина – это нестабильный маршрут для поставки энергоносителя", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению сопредседатель киевского Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунича, это решение не приведет к существенному снижению температуры воздуха в домах украинцев, так как это запрещено законодательством; экономия в первую очередь будет достигнута сокращением потребления газа на промпредприятиях.

"Сейчас ТЭЦ перешли на мазут, школы закроют на какой-то период времени, скоро же потеплеет… Сейчас уже конец зимы, осталось продержаться несколько дней", — сказал Марунич РИА Новости.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕК просит Россию и Украину найти решение газового вопроса

По его словам, украинские законы запрещают в условиях дефицита энергоресурсов прекращать подачу тепла населению, разрешено лишь доводить его до технологического минимума — "чтобы люди не замерзли", и то в крайнем случае.

Киев предупредил партнеров

Отказ "Газпрома" поставлять газ на Украину последовал сразу после обнародования решения Стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Украина уже обратилась к ЕК и заявила, что действия "Газпрома" создают риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для украинских потребителей.

Газовое оборудование на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Власти трех областей Украины отказались закрывать школы из-за нехватки газа

"Укртрансгаз" как оператор ГТС Украины срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии, что действия "Газпрома" в последние дни создают значительные риски обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для украинских потребителей.

Ответ "Газпрома"

Председатель правления "Газпрома" Миллер в пятницу заявил, что компания немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — заявил он.

НАК "Нафтогаз" ответил, что пока что не комментирует заявление "Гапрома", так как не получал от компании документы на расторжение контрактов на поставку и транзит газа.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Потребность ЕС в российском газе растет и будет расти, заявил Миллер

Вице-президент Еврокомисии по энергосоюзу Марош Шефчович, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что она вызывает у ЕК опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину.

"Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но, возможно, и за транзит газа в Евросоюз", — приводятся слова Шефчовича в сообщении ЕК. Еврокомиссия призвала Россию и Украину срочно найти решение газовой ситуации в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а также подтвердить надежность в вопросе поставок газа в Евросоюз.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Здоровее будете
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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
78798a
Требуется рабочие, для демонтажа газовых труб на границе с Украины)))
19:31
02.03.2018
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R.E.A.C.T.O.R 68
Нужен ещё один #, а именно "прикрути" фото Порошенко & Гройсмана и в печь-буржуйку этих ворон.
19:19
02.03.2018
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