Потребность ЕС в российском газе растет и будет расти, заявил Миллер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Потребность Европы в российском газе растет и будет расти в будущем, считает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Доля российского газа на европейском рынке сегодня имеет исторические самые высокие показатели: 34,7%, почти что 35% всего европейского газового рынка — это наш газ. Но самое главное, что потребность в нашем российском газе в Европе растет и будет дальше расти", — сказал он журналистам.

На фоне аномальных холодов в Европе "Газпром" с 21 февраля ежедневно сообщает о новых суточных рекордах по экспорту газа в дальнее зарубежье. Миллер ранее заявил, что в пятницу "Газпром" побьет очередной рекорд, поставив в ЕС около 718 миллионов кубов газа.