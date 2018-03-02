Дворкович прокомментировал введение США пошлин на сталь и алюминий

ТОЛЬЯТТИ, 2 мар — РИА Новости. Введение США заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий нанесет России определенный ущерб, но он будет меньшим, чем для Китая и Евросоюза, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Еврокомиссия, Канада и Китай уже выразили сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также в пятницу заявил, что в Москве разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу ввода США пошлин на сталь и алюминий.

"В любом случае, для нас это определенный ущерб, хотя меньше, чем для некоторых других стран. Меньше, чем для Китая, меньше, чем для ЕС. Тем не менее, определенный ущерб есть, поэтому будем смотреть, как мы можем отреагировать", — заявил Дворкович журналистам.

По словам вице-премьера, российские юристы в настоящее время изучают решение США.