Ввод ограничений на белорусское молоко могут отложить, заявил Дворкович

ТОЛЬЯТТИ, 2 мар — РИА Новости. Ввод ограничений на ввоз молока из Белоруссии в РФ может быть еще отложен, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки, объясняя это продолжающимся поступлением небезопасного сырья. В частности, российскую сторону беспокоят обнаруживаемые в продукции остатки антибиотиков. По итогам переговоров введение запрета было отложено на 6 марта.

"Могут быть", — ответил Дворкович на вопрос, может ли быть снова перенесен срок вступления в силу ограничений Россельхознадзора.

Вице-премьер добавил, что переговоры между ведомствами двух стран продолжаются. "Они идут, эти переговоры", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что ограничение Россией поставок молочной продукции из республики без ответа не останется.

В свою очередь, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил РИА Новости, что Россия готова отменить вводимые ограничения, если убедится в безопасности белорусской продукции.