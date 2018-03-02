Дворкович: говорить о реакции на введение США пошлин на сталь пока рано

ТОЛЬЯТТИ, 2 мар — РИА Новости. Российские юристы пока изучают возможные последствия для России от введения пошлин США на сталь и алюминий, говорить об ответной реакции России на эти решения преждевременно, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. ЕК, Канада и Китай уже выразили сожаление в связи с этим заявлением Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также в пятницу заявил, что в Москве разделяют обеспокоенность европейских столиц по поводу ввода США пошлин на сталь и алюминий.

"Будем изучать, каким именно образом введены эти ограничения, потому что есть определенные процедуры. Юристы уже смотрят, что именно было сделано. Преждевременно говорить (о том, какой будет реакция РФ на решение США — ред.), надо все документы внимательно изучить и решить", — сказал Дворкович журналистам.