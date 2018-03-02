Запасы золота в банках России за пять месяцев снизились на 38,5%

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Запасы золота в хранилищах российских банков снизились за период с 1 сентября 2017 года по 1 февраля 2018 года на 38,5%, или на 28,2 тонны, — до 45 тонн, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.

Сбербанк сократил запасы за отчетный период на 13,5 тонны, или 86,1%, ВТБ — на 13,3 тонны, или 29%, Промсвязьбанк — на 1,8 тонны, или 93,7%.

На первом месте по объему запасов золота на 1 февраля 2018 года находится ВТБ (32,6 тонны), на втором – Газпромбанк (4,1 тонны), на третьем – банк "ФК Открытие" (2,4 тонны).

Локальный максимум запаса золота в российских кредитных организациях был достигнут 1 сентября 2017 года: запасы золота достигли 73,1 тонны, тогда как, например, 1 августа они составляли 66,3 тонны, а 1 октября – 58 тонн. Исторический максимум запаса золота в российских банках был достигнут 1 октября 2016 года – тогда он вырос до 87 тонн.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил РИА Новости, что за тот же период — с 1 сентября 2017 года по 1 февраля 2018 года — золотые запасы России увеличились на 6,5% или на 113,2 тонны. Основным покупателем золота у российских банков мог быть Банк России, считает аналитик.