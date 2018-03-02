БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия следит за ситуацией за поставками газа через Украину, заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен.

По ее словам, потоки газа в Евросоюз нормальны и стабильны, как и запасы в украинских газохранилищах.

Итконен добавила, что Украина предупредила Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе и попросила о консультациях по возобновлению трехсторонних переговоров по газу с Россией.

Накануне "Газпром" отказался поставлять Украине газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту. Деньги, полученные от "Нафтогаза" за мартовские поставки, российская компания уже вернула. В Киеве заявили о возникшем дефиците "голубого топлива" и на пять дней ограничили потребление газа.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, со своей стороны, заявил, что сложившаяся ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа на Украину, но и за транзит в Евросоюз, и призвал Москву и Киев немедленно найти решение проблемы.

"Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежных поставщика и транзитера газа, что было в последние годы", — сказал он, добавив, что Еврокомиссия считает трехсторонние переговоры эффективным инструментом и готова направлять этот процесс.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", взыскав с российской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. Поскольку ранее суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов по контракту на поставку газа, то российской компании предстоит заплатить 2,56 миллиарда долларов. В "Газпроме" с этим решением не согласны.