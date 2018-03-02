В ЕП назвали пошлины США на ввоз стали и алюминия несовместимыми с ВТО

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости, Мария Князева. Депутаты комитета Европарламента по международной торговле считают предполагаемые пошлины США на ввоз алюминия и стали несовместимыми с правилами ВТО, говорится в сообщении Европарламента.

"Комитет по международной торговле решительно осуждает объявление президента США о введении ограничений на импорт стали и алюминия в США в форме дополнительных импортных пошлин", — говорится в заявлении главы комитета Бернда Ланге (Bernd Lange) и ряда депутатов, которое приводится в сообщении ЕП.

"Предполагаемая мера неприемлема и не соответствует правилам ВТО", — говорится в сообщении.