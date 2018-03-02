Кузнецов: строительство трубы красноярской ТЭЦ-1 обойдется в 0,5 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Строительство новой трубы красноярской ТЭЦ-1, которая позволит снизить выбросы в атмосферу города, обойдется примерно в полмиллиарда рублей, сообщил журналистам гендиректор Сибирской генерирующей компании (контролирует эту электроцентраль) Михаил Кузнецов.

"На первом этапе строительство дымовой трубы займет примерно полмиллиарда рублей. В ближайшее время эта сумма будет уточняться, потому что проект еще не утвержден", — сказал Кузнецов.

Новая труба высотой около 270 метров позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов. Труба заменит три действующие трубы высотой 105-120 метров. В пятницу во время визита министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского в Красноярск начат разбор старой трубы высотой 105 метров. Планируется, что демонтаж завершится в апреле 2018 года.

Донской находится в Красноярске, где посетит несколько предприятий и проведет совещание по исполнению поручения Владимира Путина по улучшению экологической ситуации в городе. В начале февраля Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске.

Тогда же гендиректор СУЭК Владимир Рашевский сообщил, что СУЭК готова вложить 30 миллиардов рублей инвестиций в модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, возведение новых мощностей на Красноярской ТЭЦ-3 (принадлежат Сибирской генерирующей компании, подконтрольной СУЭК) и строительство новых теплосетей.