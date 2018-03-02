Кузнецов: строительство трубы красноярской ТЭЦ-1 обойдется в 0,5 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Строительство новой трубы красноярской ТЭЦ-1, которая позволит снизить выбросы в атмосферу города, обойдется примерно в полмиллиарда рублей, сообщил журналистам гендиректор Сибирской генерирующей компании (контролирует эту электроцентраль) Михаил Кузнецов.
Новая труба высотой около 270 метров позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов. Труба заменит три действующие трубы высотой 105-120 метров. В пятницу во время визита министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского в Красноярск начат разбор старой трубы высотой 105 метров. Планируется, что демонтаж завершится в апреле 2018 года.
Донской находится в Красноярске, где посетит несколько предприятий и проведет совещание по исполнению поручения Владимира Путина по улучшению экологической ситуации в городе. В начале февраля Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске.
Тогда же гендиректор СУЭК Владимир Рашевский сообщил, что СУЭК готова вложить 30 миллиардов рублей инвестиций в модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, возведение новых мощностей на Красноярской ТЭЦ-3 (принадлежат Сибирской генерирующей компании, подконтрольной СУЭК) и строительство новых теплосетей.