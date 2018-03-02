Министр экологии РФ запустил экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании в рамках реализации проекта по экологической модернизации станции начался демонтаж трубы №1, сообщает СГК, в состав которой входит станция.

Запуск демонтажа был осуществлен при участии главы Минприроды РФ Сергея Донского и врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

Проект экологической модернизации ТЭЦ-1 предусматривает замену трех старых труб станции на одну новую, более высокую — не ниже 270 метров. Такая высота трубы позволит рассеивать выбросы значительно выше облака пара, висящего над Красноярском, не нанося вреда атмосфере города.

"Да, это должно повлиять на экологическую ситуацию в городе", — отметил министр экологии. Кроме того, по его словам, для улучшения экологической обстановки необходимо реализовать еще ряд мер, связанных с модернизацией других промышленных предприятий и транспортом.

7 февраля в ходе визита в Красноярск президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством Красноярского края и представителями крупного бизнеса об улучшению экологической обстановки. По итогам совещания премьер-министру Дмитрию Медведеву было дано поручение до 15 июня 2018 года совместно с властями края и заинтересованными предприятиями разработать комплексный план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

Одна из мер по снижению выбросов вредных веществ — это перевод потребителей частного сектора и мелких котельных, имеющих низкие трубы и недостаточное очистное оборудование, на крупные ТЭЦ. Ожидается, что комплекс мер по экологической модернизации, реализуемых СГК на старейшей ТЭЦ города, в перспективе позволит снизить выбросы в атмосферу на 25%.