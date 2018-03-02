Трамп пожаловался на состояние сталелитейной промышленности страны

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная промышленность страны находится в плохом состоянии.

"Мы должны защищать нашу страну и наших работников. Наша сталелитейная промышленность в плачевном состоянии. Если у вас нет стали, у вас нет страны!" — написал Трамп в Twitter.

В четверг президент США сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.