СГК: демонтаж трубы на ТЭЦ-1 в Красноярске не повлияет на качество услуг

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Демонтаж дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1, начатый в рамках реализации проекта экологической модернизации станции, не скажется на качестве теплоснабжения потребителей, сообщил гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

"Нет, конечно, это налагает очень серьезные ограничения на нас по срокам проведения работ. Но потребители этого не заметят, могу вам гарантировать", — сказал он, отвечая на вопрос, придется ли СГК отключать потребителей от отопления или как-то ограничивать мощности станции?

Проект экологической модернизации ТЭЦ-1 предусматривает замену трех старых труб станции на одну новую, более высокую — не ниже 270 метров. Такая высота трубы позволит рассеивать выбросы значительно выше облака пара, висящего над Красноярском, не нанося вреда атмосфере города.

Также одной из мер по снижению выбросов, по словам Кузнецова, является перевод потребителей частного сектора и мелких котельных, имеющих низкие трубы и недостаточное очистное оборудование, на крупные ТЭЦ.

"Мы предлагаем городу программу замещения грязных и неэффективных малых котельных, выбросы которых, удельные выбросы, существенно, на порядок величины зачастую, превышают выбросы станций", — пояснил глава СГК.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в срок до 15 июня 2018 года правительство совместно с властями края и заинтересованными предприятиями должны разработать комплексный план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.