КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Проект программы по улучшению экологической ситуации в Красноярске будет готов к обсуждению в марте, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края до 15 июня разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.

"Проект программы появится уже в этом месяце, для того чтобы мы могли его обсудить. Программа будет разработана к 15 июня… Сроки самих мероприятий программы мы хотим уместить в два года", — сказал Донской.

В течение 2017 года и с начала 2018 года в Красноярске несколько раз вводился режим "черного неба". Тогда жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.

В начале февраля во время визита в Красноярск глава государства Владимир Путин отметил, что основными факторами ухудшения экологической обстановки в городе является растущий автопарк. По его словам, на него приходится 36% всех выбросов, 29% приходится на алюминиевый комбинат, затем по объему выбросов идут теплоэлектростанции. Также Путин отметил дома, которые отапливаются углем, особенно зимой. В итоге он призвал переводить городской автопарк Красноярска на газомоторное топливо.