КРАСНОЯРСК, 2 мар — РИА Новости. Проект программы по улучшению экологической ситуации в Красноярске будет готов к обсуждению в марте, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края до 15 июня разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.
"Проект программы появится уже в этом месяце, для того чтобы мы могли его обсудить. Программа будет разработана к 15 июня… Сроки самих мероприятий программы мы хотим уместить в два года", — сказал Донской.
В течение 2017 года и с начала 2018 года в Красноярске несколько раз вводился режим "черного неба". Тогда жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.