Роспотребнадзор усилит контроль за продукцией из белорусского молока

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россельхознадзор просит Роспотребнадзор усилить контроль за продукцией российских производителей, изготовленной из белорусского молочного сырья, сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор 28 февраля выявил нарушения со стороны двух белорусских производителей молочного сырья: УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал". Ведомство обнаружило фальсификацию цельного сгущенного молока, произведенного этими компаниями, растительными маслами и жирами.

"Служба обратилась в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с просьбой усилить контроль за продукцией, изготавливаемой из фальсифицированного сырья, и, в случае выявления некачественной продукции, провести мероприятия по изъятию из оборота этих товаров", — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что в отношении этих двух белорусских производителей Россельхознадзор с 1 марта вводит режим усиленного лабораторного контроля.

Помимо этого, усиленный режим контроля ведомство вводит в отношении продукции белорусских ПУП "Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский" за сухое молоко в сладкосливочном несоленом масле и УП "Пинский кооппром" Пинского РАЙПО за бактерии группы Listeria monocytogenes в говядине.