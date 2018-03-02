Роспотребнадзор усилит контроль за продукцией из белорусского молока

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россельхознадзор просит Роспотребнадзор усилить контроль за продукцией российских производителей, изготовленной из белорусского молочного сырья, сообщается на сайте ведомства.
"Служба обратилась в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с просьбой усилить контроль за продукцией, изготавливаемой из фальсифицированного сырья, и, в случае выявления некачественной продукции, провести мероприятия по изъятию из оборота этих товаров", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что в отношении этих двух белорусских производителей Россельхознадзор с 1 марта вводит режим усиленного лабораторного контроля.
Помимо этого, усиленный режим контроля ведомство вводит в отношении продукции белорусских ПУП "Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский" за сухое молоко в сладкосливочном несоленом масле и УП "Пинский кооппром" Пинского РАЙПО за бактерии группы Listeria monocytogenes в говядине.