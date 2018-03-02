В Кремле рассчитывают на разрешение спора по молоку с Белоруссией

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что со временем ситуация с поставками в Россию молока из Белоруссии разрешится, и стороны достигнут понимания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки, объясняя это продолжающимся поступлением небезопасного сырья. В частности, российскую сторону беспокоят обнаруживаемые в продукции остатки антибиотиков. По итогам переговоров введение запрета было отложено на 6 марта. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что ограничение Россией поставок молочной продукции из республики без ответа не останется.

"Вы знаете, что Россия и Белоруссия — единое Союзное государство, вы знаете, что Россия и Белоруссия входят в ЕврАзЭС, вы знаете, что между двумя ближайшими союзниками неизбежно возникают иногда трения, но в результате диалога каждый раз удается их урегулировать. Мы рассчитываем, что будет достигнуто понимание и на этот раз и со временем мы разрешим и эту ситуацию тоже", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают выпад со стороны союзнического государства.