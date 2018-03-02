Шувалов назвал условие для возобновления транзита товаров с Украины в ЕАЭС

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) через свою территорию, если будет обеспечена возможность прослеживать весь их путь. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на коллегии ФТС.

Он пояснил, что российский запрет связан с контрсанкционной политикой страны.

"Предлагаю, чтобы вы с нашими партнерами по ЕАЭС как можно быстрее согласовали новый порядок транзита", — сказал Шувалов. Он подчеркнул, что необходима возможность прослеживать весь путь грузов из стран, не входящих в союз.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

С 1 июля 2016 года, согласно указу президента России, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО. Россия заявила, что действует в соответствии со своими обязательствами в рамках организации.