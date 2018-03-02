Россия может в рамках ВТО обжаловать решение США о пошлинах, заявили в СФ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в рамках ВТО может обжаловать решение американских властей о пошлинах на импорт стали и алюминия, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний заявил о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. По его словам, пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

"В рамках Всемирной торговой организации мы можем обжаловать эту меру", — сказал Калашников.

Он отметил, что предлагаемые Белым домом меры негативно отразятся на российской экономике. "И алюминий, и сталь являются достаточно существенным элементом нашего экспорта. Поэтому повышение американских пошлин, а там рынок достаточно большой, безусловно, серьезно ударит по этим отраслям нашей промышленности", — подчеркнул сенатор.