"Нафтогаз" заявил о потере права "Газпрома" на take or pay в 2018 году

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. "Газпром" не сможет больше требовать от "Нафтогаза" исполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати") в этом году из-за отказа поставлять топливо. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Отказ "Газпрома"

По его мнению, решение обойдется российскому холдингу в сотни миллионов долларов. Также "Нафтогаз" больше не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа, уверен Коболев.

Накануне стало известно, что российский холдинг пока не будет поставлять газ на Украину. В компании заявили, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.

Украинская компания посчитала, что это невыполнение решения Стокгольмского арбитража. Коболев пояснил, что отказ "Газпрома" делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа. В "Нафтогазе" потребуют возмещения убытков.

Последствия для Украины

После того, как стало известно о решении "Газпрома", глава "Нафтогаза" предупредил, что на выходных на Украине возникнет дефицит топлива — 18-20 миллионов кубометров в сутки. Он отметил, что до 4 марта в стране ожидаются сильные морозы и предложил перейти на режим экономии.

Поставки на Украину

Киев попытается перекрыть недостачу с помощью импорта европейского газа, но десяти миллионов "кубов" в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим предприятия перейдут на альтернативное топливо, а теплогенерирующие компании сократят потребление на 5-10 процентов.

В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.

В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.

Конфликт между компаниями

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" около двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров.

Тяжба длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Среди претензий российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.