РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Нафтогаз" заявил о потере права "Газпрома" на take or pay в 2018 году

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (38)
13:4102.03.2018
(обновлено: 15:55 02.03.2018)
8168017
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской областиГазовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. "Газпром" не сможет больше требовать от "Нафтогаза" исполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати") в этом году из-за отказа поставлять топливо. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире 5 канала.

Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Газпром" опротестует решение о выплате $2,56 млрд "Нафтогазу"
По его мнению, решение обойдется российскому холдингу в сотни миллионов долларов. Также "Нафтогаз" больше не обязан выкупать четыре миллиарда кубометров газа, уверен Коболев.

Отказ "Газпрома"

Накануне стало известно, что российский холдинг пока не будет поставлять газ на Украину. В компании заявили, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.

Украинская компания посчитала, что это невыполнение решения Стокгольмского арбитража. Коболев пояснил, что отказ "Газпрома" делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа. В "Нафтогазе" потребуют возмещения убытков.

Последствия для Украины

После того, как стало известно о решении "Газпрома", глава "Нафтогаза" предупредил, что на выходных на Украине возникнет дефицит топлива — 18-20 миллионов кубометров в сутки. Он отметил, что до 4 марта в стране ожидаются сильные морозы и предложил перейти на режим экономии.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Деньги — в трубу. Почему "победа" "Нафтогаза" не поможет Украине
Киев попытается перекрыть недостачу с помощью импорта европейского газа, но десяти миллионов "кубов" в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим предприятия перейдут на альтернативное топливо, а теплогенерирующие компании сократят потребление на 5-10 процентов.

Поставки на Украину

В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.

В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.

Конфликт между компаниями

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт: решение арбитража по "Газпрому" и "Нафтогазу" – избирательное
Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" около двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров.

Тяжба длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Среди претензий российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

Зависимость стран Европы от российского газа
Насколько Европа зависит от российского газа

Комментировать
Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Виктор Митрофанов
Вот только пока эти бизнесмены делят свои барыши , простые люди в это время страдают .
16:10
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
гость гость
Виктор Митрофанов, У простых людей украины есть президент.любите его и лелейте.
17:05
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Дмитрий
Как ни считай, а Нафтогаз по любому в минусе оказывается, в глубоком.
15:57
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
гость гость
Дмитрий, Лучше минус одномоментно, чем вечный минус.
17:06
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Александр Семенов
Не делай добра, не получишь зла. Давно уже надо было прекратить все поставки. Сколько еще своровали газа. Лучше бы Россию на эти деньги газифицировали, в 21 веке в черте города газа нет, стыд.
15:54
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
56gig
Ну вот очень интересно, до каких пор наше правительство будет пихать что ему надо тому кому этого совсем не надо? Перекрыть украинский транзит с предварительным уведомлением и поставить на этом жирную точку! Как в старом фильме - Сила то у нас есть? Воля то у нас есть? И ещё добавил бы про чувство собственного достоинства страны! Нас не столько унижают, сколько сами унижаемся ! Что у нас закончена газификация страны ? Хотя о чём это я ? Даже из предвыборной речи Путина этот пункт уже улетучился - видимо доложили, что выполнен.
15:42
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
vvvias
Печально. Ну да.
А ГазПром - это чье?
Было, вро-де так -
38% Росимущество - мы, т.е.
27% в прямую переданы "нашим американским партнерам"
Остальное - распределено, между ... ну не нами.
Может уже все не так?
Я к тому, за что переживаем? Если за американские прибыли - так - фиолетово, если за наших трилионеров - так тоже - плевать.
15:27
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
56slava56
у них достаточно дров . так же есть и уголь . пусть зимуют на своем сырье
15:23
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена