"Нафтогаз" заявил о потере права "Газпрома" на take or pay в 2018 году

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. "Газпром" не сможет больше требовать от "Нафтогаза" исполнения пункта контракта take or pay ("бери или плати") в этом году из-за отказа поставлять топливо. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в эфире 5 канала.
Отказ "Газпрома"
Накануне стало известно, что российский холдинг пока не будет поставлять газ на Украину. В компании заявили, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту.
Украинская компания посчитала, что это невыполнение решения Стокгольмского арбитража. Коболев пояснил, что отказ "Газпрома" делает невозможным выполнение решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа. В "Нафтогазе" потребуют возмещения убытков.
Последствия для Украины
После того, как стало известно о решении "Газпрома", глава "Нафтогаза" предупредил, что на выходных на Украине возникнет дефицит топлива — 18-20 миллионов кубометров в сутки. Он отметил, что до 4 марта в стране ожидаются сильные морозы и предложил перейти на режим экономии.
Поставки на Украину
В ноябре 2015 года Киев отказался от российского топлива. А в 2016-м впервые не использовал его при подготовке к отопительному сезону, купив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.
Украинские власти уверяли, что приняли такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что цена на сырье "Газпрома" была привлекательнее, чем у европейских поставщиков.
В феврале Коболев рассказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что поставки будут идти по предоплате.
Конфликт между компаниями
Тяжба длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Среди претензий российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.