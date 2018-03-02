Глава ФТС ожидает первые выплаты иностранцам по tax free в апреле-мае

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России ожидает, что первые выплаты иностранным покупателям по системе tax free будут произведены в апреле-мае этого года.

"Я думаю, что это (выплаты по tax free) будут в апреле-мае. Но в любом случае до начала чемпионата мира по футболу", — сказал журналистам Булавин, отвечая на вопрос, когда он ожидает первые выплаты по tax free.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.