США подвергают сомнению правила торговли ВТО, заявил Шувалов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правила международной торговли, действующие в рамках ВТО, подвергаются сомнению со стороны США и могут быть изменены, и таможенные органы должны быть к этому готовы, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"США — я не могу сказать, что разваливают, но подвергают сомнению очень многие институты в рамках ВТО. Как дальше будут складываться правила международной торговли — мы посмотрим. Просто надо быть готовым к тому, что эти правила, может быть, изменятся", — сказал Шувалов, выступая на коллегии ФТС.

Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательства по снижению импортных таможенных пошлин по определённому графику.

"Конечно, мы в настоящий момент очень зависим по поступлениям, которые мы имеем в виде таможенных пошлин. Но будет очень сильно меняться мировая торговля, будут меняться подходы к защите национальных интересов", — добавил он.

На этом фоне, по мнению первого вице-премьера, главным критерием работы таможни будет не поступление платежей в бюджет, а отсутствие на рынке нелегальных товарных потоков. "Не деньги, а отсутствие нелегальных торговых потоков. Деньги в данном случае являются лишь второстепенным фактором. Главное — что рынок должен быть исключительно прозрачным", — сказал он.

"Второй фактор — это удобство по ввозу и вывозу товаров", — добавил он.