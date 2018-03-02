Богатейшие люди мира потеряли более сотни миллиардов долларов за три дня

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пятьсот главных богачей мира с начала недели потеряли 128 миллиардов долларов из-за падения фондового рынка США, сообщает агентство Bloomberg. Больше всего ситуация на рынке сказалась на американских миллиардерах — минус 55 миллиардов долларов.
Гендиректор компании Alphabet Ларри Пейдж и один из создателей Google Сергей Брин потеряли примерно по три миллиарда долларов, а владелец Zara Амансио Ортега — 2,5 миллиарда.
Накануне американские биржи закрыли торги заметным снижением на фоне новостей о том, что США вводят ввозные пошлины на сталь и алюминий. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,33 процента, до 2677,67 пункта — ниже своего скользящего среднего значения за сто дней. А за три дня его падение составило 3,7 процента.