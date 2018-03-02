Богатейшие люди мира потеряли более сотни миллиардов долларов за три дня

График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018

График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пятьсот главных богачей мира с начала недели потеряли 128 миллиардов долларов из-за падения фондового рынка США, сообщает агентство Bloomberg. Больше всего ситуация на рынке сказалась на американских миллиардерах — минус 55 миллиардов долларов.

Сильнее всех пострадали глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг — оба лишились по 3,74 миллиарда долларов.

Гендиректор компании Alphabet Ларри Пейдж и один из создателей Google Сергей Брин потеряли примерно по три миллиарда долларов, а владелец Zara Амансио Ортега — 2,5 миллиарда.

Накануне американские биржи закрыли торги заметным снижением на фоне новостей о том, что США вводят ввозные пошлины на сталь и алюминий. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,33 процента, до 2677,67 пункта — ниже своего скользящего среднего значения за сто дней. А за три дня его падение составило 3,7 процента.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,68 процента, ниже отметки в 25000 пунктов. В феврале он уже падал на 4,6 процента, или на 1175 пунктов за день — в номинальном отношении это стало рекордным дневным падением за всю историю, а в процентном — с августа 2011 года. По итогам этого снижения богатейшие люди мира за день потеряли 114 миллиардов долларов.