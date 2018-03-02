Таможенники в 2017 году выявили 10 тысяч тонн "санкционки"

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России вместе с другими службами обнаружила в 2017 году 10 тысяч тонн санкционных товаров, заявил глава ФТС Владимир Булавин.

"По результатам совместной работы мобильных групп Россельхознадзора и Роспотребнадзора обнаружена 41 тысяча тонн товаров в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет. В том числе, 10 тысяч тонн санкционных товаров", — сказал Булавин во время заседания расширенной коллегии ФТС.

Он также отметил, что ФТС вместе с силовыми органами выявила более 10 миллионов единиц контрафактной продукции и предотвратила ущерб правообладателей на сумму более 4,5 миллиарда рублей.

Россельхознадзор всего по состоянию на 5 февраля задержал 19,853 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, в том числе 19,128 тысячи тонн растительной продукции и 725,6 тонны продукции животного происхождения; из них уничтожено 19,575 тысячи тонн.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.