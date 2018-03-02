Глава МИД ФРГ призвал ЕС отреагировать на пошлины США на сталь и алюминий

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Евросоюз решительно отреагировать на введение Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

Габриэль признался, что воспринял заявления Трампа с тревогой. По его словам, немецкие и европейские предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности не демпингуют и не создают несправедливой конкуренции. Такой глобальный удар США повлияет на уровни экспорта и рабочие места, считает министр.

"Евросоюз должен решительно отреагировать на ввозные пошлины США, которые ставят под угрозу тысячи рабочих мест в Европе. Этот опасный торгово-политический спор между США и Европой не входит в интересы ни Европы, ни США", — говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.

Габриэль надеется, что Трамп пересмотрит свое решение. Стороны должны приложить все усилия, чтобы избежать международного торгового конфликта, заключил дипломат.